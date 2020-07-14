Російські силовики катують затриманих в Криму, - ООН

Фото: обшуки в Криму (facebook.com/anton.naumliuk)

Ніхто з силовиків не був притягнутий до відповідальності в жодному з випадків катувань

Співробітники Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ в окупованому Криму застосовують тортури у відношенні до затриманих. Російські силовики б'ють, використовують удари електричним струмом та удушення, для того, щоб змушувати людей давати свідчення.

Про це йдеться в доповіді генерального секретаря ООН з питань Криму, передає DW.

Разом з тим, ніхто з силовиків не був притягнутий до відповідальності в жодному з випадків катувань і жорстокого поводження, зафіксованих місією ООН у Криму.

Суди або повністю ігнорували скарги жертв на катування та жорстоке поводження, або призначали розслідування, які проводилися формально та були завершені без висунення жодних обвинувачень, йдеться у повідомленні місії.

У доповіді генерального секретаря ООН говориться, що ризик катувань та жорстокого поводження є особливо високим під час свавільних арештів та тримання під вартою без зв’язку із зовнішнім світом.

Нагадаємо, з 2014 року з початку окупації Російською Федерацією кримського півострова пропали безвісти 45 осіб, при цьому, доля 15 дотепер невідома.

Зазначимо, президент Росії Володимир Путін заявив, що погані стосунки України та Росії не пов'язані з анексією українського Криму у 2014 році.