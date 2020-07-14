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Российские силовики пытают задержанных в Крыму, - ООН

Симферополь, Вторник 14 июля 2020 08:44
Российские силовики пытают задержанных в Крыму, - ООН
Фото: обыски в Крыму (facebook.com/anton.naumliuk)
Автор: Анастасия Рокитна

Никто из силовиков не был привлечен к ответственности ни в одном из случаев пыток

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ в оккупированном Крыму применяют пытки в отношении задержанных. Российские силовики бьют, используют удары электрическим током и удушения, для того, чтобы заставлять людей давать показания.

Об этом говорится в докладе генерального секретаря ООН по вопросам Крыма, передает DW.

Вместе с тем, никто из силовиков не был привлечен к ответственности ни в одном из случаев пыток и жестокого обращения, зафиксированных миссией ООН в Крыму.

Суды или полностью игнорировали жалобы жертв на пытки и жестокое обращение, или назначали расследования, которые проводились формально и были завершены без предъявления обвинений, говорится в сообщении миссии.

В докладе генерального секретаря ООН говорится, что риск пыток и жестокого обращения является особенно высоким во время произвольных арестов и содержания под стражей без связи с внешним миром.

Напомним, с 2014 года с начала оккупации Российской Федерацией крымского полуострова пропали без вести 45 человек, при этом, сейчас неизвестна судьба 15.

Отметим, что президент России Владимир Путин заявил, что плохие отношения Украины и России не связаны с аннексией украинского Крыма в 2014 году.

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