Путін заявив, що погані стосунки РФ і України не пов'язані з анексією Криму

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

За його словами, погані стосунки "рано чи пізно зійдуть"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що погані стосунки України та Росії не пов'язані з анексією українського Криму у 2014 році.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Росія-1", передає агентство ТАСС.

"Те, що у нас відносини зіпсувалися з Україною, з Кримом в принципі не пов'язано", - сказав Путін.

Він також висловив упевненість, що "ця піна (погані відносини двох країн - ред.) рано чи пізно зійде".

Нагадаємо, Росія почала агресію проти України у 2014 році з окупації Кримського півострова, а потім підтримала терористів на Донбасі. Анексія Криму не визнана жодною цивілізованою країною світу, як і "республіки ЛДНР".

В лютому 2014 року в Крим вдерлися військові без розпізнавальних знаків, курирування яких РФ спочатку не визнавала. Пізніше президент Путін заявив, що це були російські військові, таким чином визнавши агресію і порушення міжнародного права.

Нагадаємо, раніше прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив про готовність Кремля до виходу України з Мінських угод, але, за його словами, усім сторонам переговорного процесу, це "не сподобається".