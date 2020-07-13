У анексованому Криму пропали безвісти 45 осіб

Фото: Таміла Ташева (facebook.com/tamila.tasheva)

Доля 15 зниклих без вести з 2014 року досі невідома

З 2014 року з початку окупації Російською Федерацією кримського півострова пропали безвісти 45 осіб. При цьому, доля 15 дотепер невідома.

Про це повідомляє прес-служба Представництва президента України в АР Крим у Facebook.

За словами заступника постійного представника президента України в АР Крим Таміли Ташевой, насильницькі зникнення в анексованому Росією Криму - один зі злочинів, скоєних окупантом.

"Такі злочини Росія здійснює як на своїх територіях, коли тисячі людей в Чечні стали жертвами насильницьких зникнень, так і на окупованих", - зазначила вона.

Нагадаємо, в Україні з'явиться комісія з пошуку зниклих безвісти на Донбасі.