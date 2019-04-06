Російські ракетні кораблі провели стрільби в Чорному морі

Загін кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії провів ракетні стрільби в акваторії Чорного моря та повернувся в пункт базування до окупованого Севастополя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що крім ракетних катерів "Ивановец" і "Р-60", які безпосередньо виконували ракетні стрільби, в пункти постійної дислокації повернулися 14 надводних кораблів і суден забезпечення Чорноморського флоту. Вони брали участь у закритті морського полігону для забезпечення безпеки цивільного судноплавства.

Прес-служба Чорноморського флоту офіційно не повідомляє про навчання.

Після анексії Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

РБК-Україна писало, що підконтрольна Кремлю "влада" окупованого Севастополя має намір передати "Севастопольський морський порт" у власність Росії. "Влада" Севастополя стверджує, що Севморпорт терпить збитки.

Раніше повідомлялося, що патрульний протичовновий літак ВМС США Boeing P-8A Poseidon в п'ятницю ввечері 5 квітня провів розвідку у районі Криму.