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Трамп відреагував на публікацію NYT про підтримку талібів Росією

Новини » Політика     28.06.2020 - 16:12
Трамп відреагував на публікацію NYT про підтримку талібів Росією
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп вимагає від видання розкрити джерело інформації

Публікація видання The New York Times про винагороди бойовикам "Талібану" від Росії є "черговим вкидом" та містить неправдиву інформацію. Білий дім раніше нічого не знав про це.

Про це написав американський президент Дональд Трамп у Twitter.

Як стверджує Трамп, ні він, ні віце-президент Майк Пенс, ні апарат Білого дому ніколи не інформувалися про нібито напади з боку Росії на американських військових в Афганістані.

Президент США додав, що всі заперечують наведену виданням NYT інформацію про те, що Росія пропонувала талібам винагороду за напади на американських військових. Трамп зазначив, що на сили США в Афганістані "не було скоєно багато нападів".

Крім того, американський президент вимагає, щоб NYT розкрило своє джерело, яке передало виданню цю інформацію, але вважає, що його не існує.

Нагадаємо, видання NYT опублікувало статтю про підтримку талібів з боку Росії, в якій розповіло, що про це знав Трамп та його адміністрація.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ТалібанРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиАфганистанДональд Трамп
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