У Конгресі вимагають від Трампа роз'яснити ситуацію з військовими в Афганістані

Фото: Ненсі Пелосі (twitter/golos-ameriki)

Спікер Палати представників звинуватила Трампа в підтримці Путіна

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі вимагає від адміністрації президента Дональда Трампа прояснити ситуацію з американськими військовими в Афганістані. Пелосі вважає, що американський президент ігнорує факт загибелі солдатів з вини російської влади.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про доповідь "Нью-Йорк Таймс", в якій говориться, що російська влада платили талібам в Афганістані, щоб ті вбивали американських солдатів. Також в репортажі вказано, що адміністрація Трампа знає про ситуацію, однак президент "не вирішив, як на це реагувати".

За заявою Пелосі, ігнорування цієї інформації Трампом є свідченням того, що "президент ігнорує звинувачення на адресу Росії і президента Володимира Путіна".

"Тут щось не так. Але на це має бути відповідь", - сказала Пелосі в інтерв'ю ABC News.

Демократ також додала, що Трамп уже підтримав Путіна тим, що зменшив лідерство США в НАТО, скоротивши сили США в Німеччині та запросивши Росію повернутися в "Велику вісімку".

Зазначимо, президент Дональд Трамп заявив в неділю, 29 червня, що він ніколи не був проінформований про спроби Росії заплатити пов'язаним з талібами бойовикам, щоб ті вбивали військових США в Афганістані. Також Трамп закликав газету "Нью-Йорк Таймс" назвати своє анонімне джерело, яке передало жуналістам такі дані.

Нагадаємо, Дональд Трамп назвав публікацію видання The New York Times про винагороди бойовиків "Талібану" від Росії "черговим вкидом".

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Автор: Виталия Мазур