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Росія почала стежити за есмінцем США, якій увійшов в Чорне море

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Чорне море, Субота 30 жовтня 2021 14:44
Росія почала стежити за есмінцем США, якій увійшов в Чорне море Фото: Росія почала стежити за есмінцем США, якій увійшов в Чорне море(flickr.com)
Автор: Марія Кучерявець

Російські військові почали стежити за американським есмінцем USS Porter. Це сталося після того, як корабель увійшов до акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Сили та засоби Чорноморського флоту розпочали стеження за діями есмінця з керованою ракетною зброєю Porter ВМС США, що зайшов до акваторії Чорного моря 30 жовтня", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що американський есмінець вирушив до Чорного моря для спільних навчань з партнерами по НАТО.

"USS Porter (DDG 78) почав свій транзит на північ в Чорне море, щоб працювати з нашими союзниками та партнерами по НАТО в регіоні!" - повідомляли раніше у США.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Чорне море
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