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Путін про корабель США в Чорному морі: можемо подивитися на нього в бінокль або приціл

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Сочі, Понеділок 01 листопада 2021 14:50
Путін про корабель США в Чорному морі: можемо подивитися на нього в бінокль або приціл Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Росії Володимир Путін відреагував на захід військового корабля США до акваторії Чорного моря. За його словами, російська сторона може "подивитися на нього на нього в бінокль або приціл".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Ось і зараз, ви знаєте, корабель США зайшов до Чорного моря. Можемо подивитися на нього в бінокль або в приціл відповідних систем оборони", - заявив Путін на нараді з оборонної тематики в Сочі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський есмінець USS Porter увійшов в акваторію Чорного моря для участі у спільних навчаннях з партнерами по НАТО.

Також стало відомо, що в акваторію Чорного моря відправився флагманський командний корабель США Mount Whitney, який теж візьме участь у навчаннях.

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Володимир Путін Сполучені Штати Америки
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