Росія провела в окупованому Криму навчання на тлі маневрів есмінця США

Росія провела в окупованому Криму навчання з прикриття пунктів базування кораблів від ракетного удару. Тренування ініціювали на тлі перебування в Чорному морі есмінця США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на окупаційне ЗМІ "Вести Севастополь".

"Чергові сили протиповітряної оборони (ППО) Чорноморського флоту (ЧФ) провели навчання з прикриття пунктів базування кораблів від масованого ракетного авіаудару умовного супротивника", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що війська РФ на території окупованого Криму привели в бойову готовність корабельні засоби ППО, виявили розрахунки, взяли на супровід та знищили повітряні цілі так званого "умовного супротивника" зенітною ракетною зброєю та артилерією.

"Цілі були імітовані електронним способом системами управління озброєнням кораблів та умовно знищені на граничних дистанціях", - додають в повідомленні.

Вказано, що російські військові тренувалися "відбивати ракетні та авіаційні удари", а також дії щодо "знищення безпілотних літальних апаратів".