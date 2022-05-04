У Херсонській області всі оператори відновили мобільний зв'язок

У Херсонській області фахівці відновили зв'язок всіх мобільних операторів. Причиною зникнення зв'язку стало пошкодження в результаті обстрілу окупантами волоконнооптичної мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови Держспецзв'язку Юрія Щиголя.

"Станом на ранок сьогоднішнього дня всі оператори мобільного зв’язку, використовуючи резервні канали живлення, відновили постачання зв’язку в місті Херсон та Херсонській області. Кілька годин тому було відновлено постачання фіксованого зв’язку, тому ми можемо говорити, що Херсон - це Україна", - заявив Щиголь.

За його словами, окупанти обстріляли волоконнооптичну мережу, що послугувало відключенню від живлення станції комутації в Херсоні.

Крім того, російські військові намагалися переключити станції на кримський канал, що є порушенням міжнародного законодавства.

"Ми звернулися до Міжнародного Союзу електрозв’язку щодо застосування санкцій до РФ. Аж до позбавлення їх права членства в МСЕ", - додав голова Держспецзв'язку.