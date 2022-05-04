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У Херсонській області ЗСУ збили російський безпілотник

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Херсонська область, Середа 04 травня 2022 17:49
У Херсонській області ЗСУ збили російський безпілотник У Херсонській області збили ворожий безпілотник (facebook.com/uvPivden)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України над Херсонської областю збили російський безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угруповання військ "Південь".

Зокрема, підрозділ 17 окремої танкової бригади збив у Херсонській області ворожий безпілотник.

У Херсонській області ЗСУ збили російський безпілотникУ Херсонській області ЗСУ збили російський безпілотник

У Херсонській області збили ворожий безпілотник (facebook.com/uvPivden)

Раніше ми повідомляли, що російські війська хотіли втілити у Херсоні дві божевільні ідеї.

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