У полон здався російський військовий, який виріс в Одесі та має там рідню

У полон здався окупант, який виріс в Одесі (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)

У Київські області двоє російських загарбників добровільно здалися у полон українським захисникам. Один з окупантів виріс в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.