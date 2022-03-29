В Україні розслідують понад 3 тисячі справ про воєнні злочини російських окупантів

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова розповіла про розслідування понад 3 тисяч справ про скоєння російськими окупантами в нашій країні дій, що мають ознаки воєнних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова генпрокурора в ефірі всеукраїнського телемарафону .

Вона також зазначила, що у зв'язку з триваючими активними бойовими діями є певні труднощі зі збором доказів, але слідство триває. Основними слідчими є співробітники Служби безпеки України.

Венедиктова закликала скоріше ухвалити закон про військову прокуратуру, щоб спростити процес збору доказів того, що відбувається.

"Ці докази губляться миттєво, щойно змінюється лінія вогню у нас. Тому таке розслідування важке, тому що воно відбувається на лінії вогню, а потім території можуть бути окуповані", - висловилася генпрокурор.

За словами Венедиктової, всього у великій магістральній справі щодо злочинів Росії фігурують 205 посадовців, які оголошені в міжнародний розшук. У тому числі й глави російських Міноборони, МВС, розвідки та голова Держдуми.

При цьому, додала генпрокурор, функціональний імунітет мають лише дві людини - Володимир Путін і Сергій Лавров.