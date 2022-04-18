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Російські муфтії під контролем ФСБ. І продовжують лінію Кремля, - Ісмагілов

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 12:27
Російські муфтії під контролем ФСБ. І продовжують лінію Кремля, - Ісмагілов Фото: муфтій Саїд Ісмагілов (risu ua)
Автор: Мілан Лєліч

Лідери мусульманських громад Росії знаходяться під жорстким контролем Федеральної служби безпеки (ФСБ). І фактично продовжують політичну лінію Кремля.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов.

"Справа в тому, що відразу після першого приходу Путіна на пост президента, в 2000-і роки, був запущений процес взяття під контроль всіх мусульманських духовних управлінь в Росії. Зараз всі муфтії там або співробітники ФСБ, або співпрацюють з ФСБ. У будь-якому випадку вони знаходяться під жорстким контролем. І вони продовжують політичну лінію Кремля", - зазначив він.

За його словами, на самому початку війни муфтії-прихильники війни висловилися окремо, а зараз продовжують повторювати, що воюючі проти України мусульмани нібито здійснюють джихад.

"Тих, які промовчали і зовсім не беруть ні в чому участь - їх нікчемна меншість. А проти не висловився ніхто", - додав Ісмагілов.

Нагадаємо, раніше Ісмагілов розповів, чому заяви російських мусульман про джихад в Україні є маразмом.

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