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Ісламські лідери РФ назвали війну проти України джихадом. Це маразм, - Ісмагілов

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Київ, Понеділок 18 квітня 2022 11:56
Ісламські лідери РФ назвали війну проти України джихадом. Це маразм, - Ісмагілов Фото: муфтій Саїд Ісмагілов (umma.in.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Мусульманські лідери Росії оголосили війну проти України нібито джихадом. Але це є абсолютним маразмом, тому що авторитетні мусульманські світові лідери виступили на боці Києва.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов.

За його словами, російські мусульманські лідери хочуть вислужитися перед владою.

"Вони роблять такі заяви, які з точки зору ісламу абсолютно абсурдні. Як наприклад, що війна Росії проти України - це нібито джихад, що це нібито війна, яка робиться заради Всевишнього Аллаха", - зазначив Ісмагілов.

Він підкреслив, що такі заяви - це "абсолютно повний маразм".

"У мусульманському світі дуже багато авторитетних духовних лідерів не просто засудили агресію Росії - вони виступили на боці України. Виходить, російські мусульманські лідери висловлюючи таку позицію, вони не просто суперечать мусульманському світу - вони фактично спотворюють іслам. Тому що вони підміняють поняття справедливої війни, справедливого захисту від агресії якимись гаслами про те, що вони повинні звільнити Україну від "нацистів", "фашистів", "бандерівців" і ще когось", - додав муфтій.

Нагадаємо, в лютому мусульмани України відреагували на рішення президента Росії Володимира Путіна визнати "ЛДНР".

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