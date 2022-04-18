ru ua
Пн, 18 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами"

Новость на русском →
Україна, Понеділок 18 квітня 2022 07:00
Саїд Ісмагілов: У мусульманському світі кадирівців називають "тік-ток батальйонами" Саїд Ісмагілов (Фото: risu.ua)
Автор: Мілан Лєліч

Про ставлення до російської агресії проти України в арабо-мусульманському світі, кадирівців, вербування російських мусульман в армію окупантів і цілях Кремля у війні – в інтерв'ю РБК-Україна розповів муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов.

Більшість країн мусульманського світу, за винятком Туреччини, намагаються "не помічати" триваючу агресію Росії проти України. А деякі навіть де-факто виступають на боці агресорів, допомагаючи їм обходити санкції.

За словами Саїда Ісмагілова, головна причина цього – російська пропаганда, яка використовує стереотипи, що склалися в ході арабо-ізраїльського конфлікту. Ісмагілов з початку війни записує звернення до мусульман різних країн світу, при цьому займаючи посаду імама-капелана Київської територіальної оборони.

– Скільки зараз мусульман загалом служать у київській теробороні?

– Точна кількість невідома, тому що у нас не ведеться ніяка статистика щодо релігійної приналежності. Справа в тому, що у нас різні підрозділи є в Києві і в Київській області. Це і тероборона, і ЗСУ, і інші. Практично скрізь є мусульмани. І підрахувати їх не видається можливим.

Але я так думаю, що по Києву і Київській області – це не менше тисячі людей. У нас є зараз і кримськотатарські батальйони, і чеченські батальйони. І в різних інших підрозділах є татари, араби, азербайджанці, українці, які прийняли іслам, дагестанці.

– З 2014 року, коли Росія вперше окупувала українські території, священнослужителі і віруючі різних релігій і конфесій, крім, напевно, Російської православної церкви, піддавалися великим гонінням. У вас є інформація про те, що відбувається з мусульманськими священнослужителями і віруючими на територіях, захоплених після 24 лютого?

– На жаль, у мене практично немає ніякої інформації щодо нових окупованих територій. Але якщо ми будемо говорити, наприклад, про Маріуполь, то його ж зруйнували. У місті є велика соборна мечеть, яку побудувала Туреччина. Вона постраждала. Більш точних даних у мене немає.

Турецький імам, який був у цій мечеті, виїхав по гуманітарному коридору. Зараз він знаходиться в Німеччині. На жаль, у мене немає з ним зв'язку, щоб дізнатися, в якому стані мечеть.

Що стосується тимчасово окупованих територій у Херсонській та Запорізькій областях, то ми знаємо, що там зараз відбувається вибіркове переслідування мусульман – кримських татар, які звідти не виїхали. Таку інформацію ми маємо з Новоолексіївки та Мелітополя.

В ході обстрілів українських міст постраждало три мечеті. Зараз вони фактично залишилися покинутими. Перша мечеть постраждала в Костянтинівці Донецької області. Потім – у Сєвєродонецьку Луганської області та в Маріуполі. Поки що немає зв'язку з жодною з цих мечетей, хоча на окупованій території поки тільки маріупольська мечеть. Через те, що імами і парафіяни виїхали, ми не маємо інформації про те, що там відбувається.

Цікава подія сталася в середині березня з імамами на окупованій території Луганської області – тому, що називалося "ЛНР". Ми знаємо, що деяких з них так зване "МГБ" вивезло в невідомому напрямку. Що з ними робили – невідомо.

Потім, наступного дня, всіх імамів зібрали в луганській соборній мечеті. Там вони на російські телекамери сказали, що вони відмовляються від контактів з нашим духовним управлінням. А це фактично наші громади, наші мечеті. З тієї причини, що нас вважають "націоналістами", "екстремістами" і так далі – стандартний набір росспропаганди. І заявили, що вони тепер нібито окремо від нас.

Потім, в той же або на наступний день з'явилася заява одного з російських муфтіїв, які всіляко підтримують і благословляють російську окупацію і війну проти України – Альбіра Крганова. Він заявив, що приймає ці громади в Луганській області до складу свого духовного управління в Росії.

Цікава ця подія тим, що вже вісім років ці громади працюють автономно. У нас з ними зв'язку немає через те, що їм дуже небезпечно підтримувати будь-які відносини з Києвом. Тобто ці громади вісім років до цього нікому в Росії потрібні не були. А зараз відбулося таке рейдерське захоплення з боку Росії.

Судячи з усього, вони розраховують, що вони вже прийшли всерйоз і надовго.

– Багато помітних і впливових фігур, російські муфтії – висловилися на підтримку російської агресії проти України, вони називають нас "нацистами" і так далі. Таких переважна більшість, або все ж таки там є внутрішній розкол і якісь лідери мовчать або ж виступають за нас?

– Були релігійні діячі, які промовчали. І навіть коли їх збирали на ці конференції –остання з них відбулася 16 березня у Владикавказі – вони також промовчали, не виступали і не робили ніяких заяв. Є такі муфтії, які промовчали, але й не виступили проти.

При цьому була значна кількість відомих мусульманських діячів, зокрема муфтій Талгат Таджуддін – це верховний муфтій Росії і голова Центрального духовного управління Росії, муфтій Чечні Салах Межієв, той же Альбір Крганов та інші – вони відкрито підтримують, благословляють цю війну і закликають мусульман Росії на війну проти України.

Деякі договорилися до того, що назвали це "джихадом" – що це нібито війна на шляху Всевишнього Аллаха проти України. Постійно цю тему педалює муфтій Чечні, який навіть не посоромився і написав особисто проти мене відеозвернення хвилин на вісім, де він розповідав, що мене знати не знає і знати не хоче, що я такий "самозванець" і так далі. Але мені це все смішно.

Факт в чому? Вони прекрасно знають і моніторять, що у нас тут відбувається. І, можна сказати, реагують на це. На самому початку війни муфтії-прихильники війни висловилися окремо. А потім їх зібрали 16 березня. Вони продовжують повторювати ту ж саму риторику: заявляють, що необхідно воювати з Україною і що мусульмани, які воюють з Україною, нібито здійснюють джихад.

Тих, які промовчали і зовсім не беруть ні в чому участь – їх нікчемна меншість. А проти не висловився ніхто.

– З чим це може бути пов'язано? Чи можемо ми провести умовні паралелі, наприклад, з РПЦ, яка перетворилася на повноцінну духовну зброю Кремля, максимально лояльну, що виправдовує абсолютно всі дії влади, іноді навіть біжить попереду паровоза? І що ці організації мусульман в Росії перетворилися, по суті, в такий же департамент у справах релігій при Адміністрації президента Путіна, тільки вже не для православних, а для мусульман?

– Так, можна говорити саме в такому ключі. Справа в тому, що відразу після першого приходу Путіна на пост президента, в 2000-і роки, був запущений процес взяття під контроль всіх мусульманських духовних управлінь в Росії. Зараз всі муфтії там або співробітники ФСБ, або співпрацюють з ФСБ. У будь-якому випадку вони знаходяться під жорстким контролем. І вони продовжують політичну лінію Кремля.

Всі намагаються вислужитися перед владою, як ви сказали – біжать попереду паровоза. Вони роблять такі заяви, які з точки зору ісламу абсолютно абсурдні. Як наприклад, що війна Росії проти України – це нібито джихад, що це нібито війна, яка робиться заради Всевишнього Аллаха.

– З богословської точки зору це нісенітниця повна, я вірно розумію?

– Це абсолютно повний маразм. У мусульманському світі дуже багато авторитетних духовних лідерів не просто засудили агресію Росії – вони виступили на боці України. Виходить, російські мусульманські лідери, висловлюючи таку позицію, не просто суперечать мусульманському світу – вони фактично спотворюють іслам. Тому що вони підміняють поняття справедливої війни, справедливого захисту від агресії якимись гаслами про те, що вони повинні звільнити Україну від "нацистів", "фашистів", "бандерівців" і ще когось.

При цьому, я думаю, вони прекрасно розуміють, що вони брешуть. Але вони всі хочуть вислужитися перед владою і показати свою максимальну лояльність, корисність. І заодно вони виконують завдання з мобілізації мусульманського населення на цю війну.

– У них це виходить?

– Зверніть увагу, що зараз, принаймні в період умовного першого етапу війни, з 24 лютого по сьогодні, основним "гарматним м'ясом" виступають не центральні регіони Росії. Найбільше загиблих – це Дагестан. Вони найбільше людей кидають з Далекого Сходу, Дагестану, Татарстану, Бурятії. Тобто це околиці Росії, де низький рівень життя, де погано освічене і малозабезпечене населення.

І якщо ми візьмемо суто мусульманські регіони як Північний Кавказ, то там, звичайно ж, слово духовного лідера – це авторитетно. І тому, коли муфтій заявляє і переконує віруючих, що вони нібито заради Всевишнього Аллаха ведуть благу війну, то люди з якихось гірських сіл з якогось Рутульського або Табасаранського районів собі цілком думають: "раз муфтій сказав – він же не може нісенітниці говорити".

Тому вони виконують в тому числі мобілізаційну роль. Вони переконують простих віруючих підписувати контракти, їхати на цю війну, мотивують їх тим, що вони займаються "благою справою" і так далі.

– Найбільш відомий мусульманський підрозділ – це кадирівці. Ми бачили наслідки їх звірств на деокупованих територіях України. У відео, які вони постійно публікують в ході війни проти України, вони дуже сильно підкреслюють свою релігійну приналежність.

На всіх відео у них постійно звучить "Аллах Акбар", піднімають вгору палець. І все це вони творять в тому числі під час священного місяця Рамадан. Як це можна пояснити хоча б з богословської, релігійної точки зору?

– У мусульманському світі над кадирівцями, чесно кажучи, іронізують, називають їх "тік-ток батальйонами". Тому що вони безпосередньо в боях участі не беруть, а роблять постановочні відео. Вони стоять за спинами інших російських солдатів, виконують фактично каральні функції і працюють на рекламу.

Ця реклама, яку знімають всі ці кадирівці, спрямована на дві аудиторії. Перша – це внутрішня аудиторія в Росії, де вони показують: "дивіться, як ми тут легко захоплюємо і ведемо бої, фактично без втрат, ми всі такі браві мусульмани". І це грає роль мобілізаційного ролика для мусульман в Росії. А з іншого боку, вся ця реклама спрямована на арабо-мусульманський світ.

Справа в тому, що в арабо-мусульманському світі ми, на жаль, спостерігаємо велику симпатію і підтримку Росії. І якраз ці всі ролики розраховані виключно на мусульманську аудиторію. Я навіть впевнений, що це знімається для того, щоб показати в арабських країнах – в Ірані, в Пакистані, в Сирії. Щоб показати: "ось, дивіться, мусульмани Росії такі віруючі, такі правильні, вони тут воюють з цими націоналістами і фашистами – українцями". Все це саме в такому ключі підноситься.

І це випинання своєї релігійності – воно не тому, що вони дійсно такі релігійні. А тому що їм потрібно зняти контент, який буде спрямований на арабо-мусульманський світ для того, щоб Росія мала там підтримку і могла проводити там свою політику, щоб її підтримували на міжнародній арені, щоб фінансували, допомагали обходити санкції, захоплювалися Росією як країною, яка протистоїть Америці.

В принципі в мусульманському світі все це підносять не як війну Росії проти України, а як війну проти Америки. А Україні просто не пощастило, що ми опинилися на полі бою. І тому, якщо ми поспілкуємося зі ЗМІ мусульманських країн, то вони нас взагалі не вважають суб'єктом, кажуть, що на нашій території відбувається війна Росії проти Америки. І коли ти починаєш їм пояснювати, що американців тут немає, тут воюють українці, ми захищаємо свою Батьківщину, вони кажуть, що це все дурниця і що нібито нас використовують.

І звичайно ж, абсолютно не враховується думка і бажання самих українців мати свою державність, проводити свою власну політику, мати свою власну точку зору. Російська пропаганда вже давно розігнала в арабо-мусульманських країнах ідею про те, що всіма цими країнами можна знехтувати. І я в даному випадку говорю не тільки про Україну. Та ж Грузія, та ж Молдова, Балтійські країни, а тепер навіть Польща і далі.

Арабо-мусульманський світ починає сприймати суб'єктність країн не раніше ніж з Німеччини. Ось Німеччина – це вже, на їхню думку, країна. А всі ті, хто до Німеччини – Польща, Словаччина – у свідомості обивателя дуже маленькі, незначні, що не мають суб'єктності країни. І вони нібито існують тільки тому, що "злісний" колективний Захід – Америка і Європа – побажали, щоб тут вони існували. І такий підхід абсолютно викреслює нас з поля зору. Ми для них взагалі ніхто, виходить.

Коли я даю інтерв'ю, наприклад, арабським, індонезійським засобам масової інформації, вони не можуть зрозуміти, що це наша війна, а не війна США, що це ми захищаємося. Вони апріорі не хочуть нас бачити окремим суб'єктом.

Це ж виникло не просто так. Запитайте у будь-яких маленьких арабських країн-наприклад, у Лівану або Тунісу, це як дві області України – вони вважають себе абсолютно повноцінними суб'єктами і країнами. А Україну, яка територіально в десятки разів більша, вони не сприймають як окрему країну. Це не тому, що у них тупізм з географії, а тому, що це їм вбила російська пропаганда.

– Якраз хотів вас запитати про причини. Справа в роспропаганді або просто історично так склалося: ці країни дивляться, на чиєму боці Америка, і приймають іншу сторону? Тому що влада цих країн має давні економічні відносини з РФ і не хоче з нею сваритися? Або все це в комплексі?

– Такий стереотип склався в результаті арабо-ізраїльського конфлікту. Коли колективний арабський і мусульманський світ виступав проти Ізраїлю і колективного західного світу, який підтримував Ізраїль. І СРСР вміло маневрував у цих політичних моментах, підносив двополярну картину світу, що є країни Варшавського договору і блок НАТО. І блок НАТО, Америка, Європа – вони за Ізраїль, з яким ви воюєте. А ми, СРСР, ми проти Ізраїлю, ми з вами, і тому ми ваші союзники.

Ця абсолютно застаріла картина світу – це для нас з вами, освічених європейців. А люди, які живуть ще якимось традиційним способом життя і слабо розуміють, які трансформаційні процеси відбуваються в світі, живуть цією старою картинкою, що ось Америка, і Захід, і НАТО – вони за Ізраїль і проти арабів, відповідно, треба бути за тих, хто проти них, в даному випадку за Росію.

– А Україна може щось зробити, щоб поміняти цю картину?

– Це потрібно було робити вже давно. За 30 років незалежності України наша дипломатія, наші посольства дуже мало зробили в різних країнах, щоб змінити думку обивателів.

У нас дуже велике питання до дипломатичних місій, що працюють в цих країнах, які хоча б до влади цих країн не змогли донести думку, що Україна – це незалежна держава, це не об'єкт, а суб'єкт, повноцінна нація, яка сама вирішує, як нам жити в нашій країні. Ця недопрацювання нашого МЗС, наших посольств мене дивує.

Я вже почав писати звернення до мусульман окремих країн. На початку війни я написав звернення до мусульман усього світу, після цього мене почали просити, що треба звертатися чітко до конкретної країни: підкреслити, що нас пов'язує, звернутися до колоніального минулого цієї країни, сказати, що ви були колонією такої-то країни, у вас був визвольний рух, визвольна війна, і Україна зараз продовжує свою визвольну війну проти російської колонізації. І через такі прості приклади їм стає зрозуміло.

– Але на початку нашої розмови ви сказали, що були поважні духовні лідери в мусульманському світі, які виступили на нашому боці. Це на щось вплинуло?

– Ми повинні розуміти, що є влада і є населення. Однією з особливостей мусульманських країн є дуже великий розрив між владою і народом. У демократичних країнах, особливо тих, де розвинене громадянське суспільство, влада змушена прислухатися до думки народу. Якщо ж це монархічна система, або якісь режими, що прийшли до влади після перевороту або на багнетах, влада не прислухається до народу, а якщо народ проявляє якесь невдоволення, це все жорстко придушується. Тому широкі верстви населення можуть бути за Україну, але у влади буде окрема позиція.

Наприклад, ситуація в Сирії. Це країна, розірвана багаторічними громадянськими війнами. Там є незалежний комітет мусульманських вчених, який записав окреме відеозвернення на підтримку України. А офіційний муфтій Сирії, який підтримується асадівським режимом, виступає за РФ і категорично проти України.

Тобто ми маємо ситуацію, коли в країні є популярні релігійні лідери, які знаходяться в екзилі, і з-за кордону, спираючись на підтримку мас, вони висловлюють свою позицію, і сирійці до них прислухаються. А офіційний муфтій підтримує лінію влади і робить свої заяви від імені народу, який він не представляє.

Багато мусульманських лідерів, шейх Карадагі, шейх Діду, цей сирійський комітет, шейх аль-Азхара, навіть Ахмадінежад, колишній президент Ірану, висловилися на підтримку України. Насправді, всі освічені, інтелектуальні люди розуміють, що відбувається. Але є офіційні, як в Росії, релігійні діячі, які будуть озвучувати позицію, яку скаже озвучити влада.

– А влада може бути особисто всім зобов'язана Путіну як Башар Асад, або пов'язана давніми торговельно-економічними зв'язками, і ніякими зверненнями ситуацію не змінити.

– Вже не середньовіччя, коли Папа міг відлучити короля від церкви і король ходив босоніж в Каноссу, щоб випросити прощення Папи. Ми живемо в 21 столітті, в секулярному світі, і думкою будь-якого релігійного лідера можна знехтувати, що, власне, і відбувається.

Духовні лідери не зможуть, я практично впевнений, вплинути на владу жодної мусульманської країни. Тут має працювати дипломатія та український державний апарат.

Справа в тому, що багато мусульманських країн дуже сильно залежать від тих же США. Взяти навіть країни Перської затоки, найбагатші – вони розраховують на військову допомогу, на гарантії безпеки саме США. Ці країни без США дуже бояться існувати самостійно, але в питаннях міжнародної підтримки не стоять на позиціях України, а деякі навпаки допомагають Росії. І тут явне недопрацювання над тим, щоб переконати наших головних стратегічних партнерів, щоб вони вплинули на країни, які дуже потребують їх допомоги.

– Тобто ресурс, щоб вплинути на ситуацію, все ж є?

– Так, але з цим потрібно працювати. Але не треба забувати, що у кожної країни є свої інтереси. Наприклад, Туреччина – це єдина країна в мусульманському світі, яка завжди послідовно підтримує Україну. Але у Туреччини є свої інтереси. Тому Туреччина не розриватиме дипломатичних відносин з Росією, не сваритиметься, не закриватиме авіасполучення, вона прийматиме російських туристів.

У всіх є свої інтереси, і вони, звичайно, будуть торгуватися в разі чого, за підтримку України вони теж захочуть щось отримати.

– Ви для себе маєте відповідь на питання, чого насправді хоче Кремль у цій війні: знищити український народ як такий, захопити нашу територію, потім приєднати до РФ або створити тут фейкову "республіку", перетворити нас на якусь буферну зону з маріонетковим режимом і т. д.?

– Роль буферної зони в російській свідомості виділяється країнам Східної Європи – Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, країни Балтії тощо, а Україну хочуть окупувати, ввести до складу нового СРСР 2.0, і фактично провести найширший геноцид українського народу, щоб всіх знищити або змусити виїхати з України, щоб залишилися абсолютно лояльні, які будуть виконувати роль холопів, "хохлів на побігеньках".

Ця війна набула онтологічного характеру. У цій війні вже не може бути компромісу, тут одне з двох: або вони знищать нашу державність і нас як народ, або ми знищимо їх. Якщо ми Росію не доб'ємо, вона збереться з силами і через рік-два знову нападе.

Якщо ми не вистоїмо, вони нас просто знищать. Будь-яка розсудлива людина, подивившись кадри з Маріуполя, Харкова, Волновахи, Охтирки, інших міст, які знищуються, зрозуміє, що їм абсолютно все одно – це жінки, діти, люди похилого віку – вони просто вбивають людей. Не потрібно думати, що з іншими регіонами України, якщо дійде туди чобіт російського солдата, буде по-іншому. Чим далі на захід, тим буде жорсткіше. Всі центральні і західні регіони України будуть знищуватися з моторошною люттю і ненавистю.

Подивіться, що вони зробили зі східною Україною, яка завжди була більш проросійською, ніж центральна чи західна, розмовляла російською мовою і голосувала за проросійських політиків – це їх не зупинило від повного знищення. І якщо вони будуть просуватися далі на захід, масштаби знищення українського населення будуть тільки збільшуватися.

– Після всього, що сталося з 24 лютого, в східній Україні можуть залишитися люди, які досі мають якусь симпатію до РФ – або це закінчилося назавжди?

– На жаль, такі люди є, і таке може бути. Доводилося спілкуватися з людьми, які говорили: якби ви не чинили опір, здалися Путіну, то цієї війни, цих обстрілів і вбивств не було б. Тобто потрібно було просто здатися.

Людям настільки російською пропагандою не просто промили мізки, а знищили почуття власної гідності. Здатися окупанту – це відсутність власної гідності. Це взагалі невизнання себе як окремого суб'єкта, як людини, яка має право сама вирішувати, ким вона є, якою мовою розмовляє, в якій країні живе, яка у неї культура і церква…

Люди настільки втратили своє власне "я", що вони готові здатися будь-якому окупанту, і звинувачують нашу країну в тому, що вона захищається. На жаль, такі люди є, але у більшості українців зі східної і південної України відкриваються очі, вони розуміють, що Росії абсолютно все одно, що вони можуть бути етнічними росіянами, розмовляти російською мовою – їх будуть вбивати тими ж снарядами і ракетами, що і людей, які живуть в Івано-Франківській області.

– У вас є прогноз або інтуїтивне відчуття, скільки ще може тривати ця війна або її активна фаза?

– Прогнозів у мене, звичайно, немає, тому що я очікував, що зараз навпаки ми підемо в наступ і почнемо звільняти території нашої країни, після того, як РФ зазнала таких серйозних втрат.

Замість цього ми бачимо, що поки що активне звільнення наших територій зупинилося. Єдине, що я бачу – українці зараз дуже налаштовані на подальшу боротьбу і подальше звільнення, але політики можуть просто злити всі ці патріотичні настрої, бажання боротися і звільняти нашу територію, тому що людина не може бути мобілізована і готова цілий рік. Люди можуть чекати місяць-два, потім вони втомлюються, розслабляються і починають займатися чимось іншим.

Величезна кількість чоловіків і жінок вступили в батальйони територіальної оборони, ЗСУ, готові йти захищати країну. Поки що цей величезний мобілізаційний потенціал не використовується. І якщо на цьому етапі війна перейде в якийсь заморожений стан, то люди повернуться до своєї роботи, сім'ї, побутового життя.

Я не знаю, які у нас військові можливості, які настрої у політиків, але поки країна максимально налаштована давати відсіч ворогові, було б розумно по максимуму це використовувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь РПЦ Кадиров Війна Росії проти України
NEWS
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
54-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн