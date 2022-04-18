Российские муфтии под контролем ФСБ. И продолжают линию Кремля, - Исмагилов

"Дело в том, что сразу после первого прихода Путина на пост президента, в 2000-е годы, был запущен процесс взятия под контроль всех мусульманских духовных управлений в России. Сейчас все муфтии там либо сотрудники ФСБ, либо сотрудничают с ФСБ. В любом случае они находятся под жестким контролем. И они продолжают политическую линию Кремля", - отметил он.

По его словам, в самом начале войны муфтии-сторонники войны высказались по отдельности, а сейчас продолжают повторять, что воюющие против Украины мусульмане якобы совершают джихад.

"Тех, которые промолчали и совсем не принимают ни в чем участие - их ничтожное меньшинство. А против не высказался никто", - добавил Исмагилов.