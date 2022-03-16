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У Києві затримали уродженця Росії, в телефоні якого були фото позицій ЗСУ

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Київ, Середа 16 березня 2022 17:49
У Києві затримали уродженця Росії, в телефоні якого були фото позицій ЗСУ У Києві затримали російського диверсанта (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві поліція за підозрою у пособництві ворогу затримала уродженця Росії, в телефоні якого були фото позицій Збройних сил України з різних областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національної поліції України.

З'ясувалося, що чоловік раніше судимий за особливо тяжкі злочини уродженець Росії.

"У телефоні 38-річного зловмисника поліцейські виявили фото позицій ЗСУ з різних областей України, зброї й техніки. Оперативники встановили, що у 2014 році затриманий звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вуличний розбій та вбивство", - йдеться у повідомленні.

Затриманого передали працівникам Служби безпеки України для проведення слідчих дій.

У Києві затримали уродженця Росії, в телефоні якого були фото позицій ЗСУ

У Києві затримали російського диверсанта (t.me/UA_National_Police)

Раніше ми повідомляли, що поліція впіймала російського диверсанта в Києві.

Також ми писали, що ЗСУ взяли в полон 2 тисячі російських військових.

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