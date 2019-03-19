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Російська підводний човен з ракетами на борту вийшов в Чорне море

Новини » Політика    19.03.2019 - 18:23
Російська підводний човен з ракетами на борту вийшов в Чорне море
Фото: підводний човен "Старий Оскол" (flot sevastopol info)

Раніше особовий склад провів навчання з управління субмариною

Оснащений крилатими ракетами "Калібр" підводний човен "Старий Оскол" Чорноморського флоту РФ вийшов в море для виконання завдань бойової підготовки. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Раніше особовий склад провів навчання з управління субмариною і відпрацював алгоритм дій по зануренню на різні глибини.

"У рамках виходу у морі екіпаж підводного човна відпрацює різні вчення з Морською авіацією і протичовновими кораблями Чорноморського флоту, а також проведе тренування на покладке човна на грунт", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Росія планує провести в анексованому Криму військові навчання, в яких використовують понад 10 тис. артилеристів і близько 3 тис. одиниць ракетно-артилерійського озброєння. Під час навчань планують провести пуски і стрільби ракетних комплексів "Іскандер-М", "Бал", "Бастіон", реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії.

Нагадаємо, в Україні на 2019 рік заплановано проведення чотирьох навчань з бойовою стрільбою з зенітно-ракетних комплексів і зенітно-ракетних систем.

 

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