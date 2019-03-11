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Росія планує провести масштабні військові навчання в Криму

Новини » Політика    11.03.2019 - 10:58
Росія планує провести масштабні військові навчання в Криму
Іллюстративне фото (youtube com)

Під час навчань планують провести пуски і стрільби ракетних комплексів

Росія планує провести в анексованому Криму військові навчання, у яких задіють понад 10 тис. артилеристів і близько 3 тис. одиниць ракетно-артилерійського озброєння. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

В РФ заявляють, що навчання пройдуть в Астраханській, Ростовській, Волгоградській областях, Краснодарському і Ставропольському краях, республіці Північний Кавказ сусідньої Росії, а також на територіях російських військових баз в Абхазії, Вірменії, Південній Осетії та в анексованому Криму.

Під час навчань планують провести пуски і стрільби ракетних комплексів "Іскандер-М", "Бал", "Бастіон", реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії.

Нагадаємо, в Україні на 2019 рік заплановано проведення чотирьох навчань з бойовою стрільбою з зенітно-ракетних комплексів і зенітно-ракетних систем. Перші навчання за участю зенітних ракетних комплексів, у яких обстановка буде максимально наближена до бойової, відбулись в лютому на полігоні "Ягорлик" в Херсонській області поблизу Криму.

РБК-Україна писало, що морські прикордонники у взаємодії з катерами Військово-морських сил Збройних сил України та іншими підрозділами ООС відпрацювали навчальні маневри в Азовському морі з відбиття ворожого нападу з моря. 

 

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