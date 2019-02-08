Україна проведе зенітно-ракетні навчання біля Криму

Ілюстративне фото (facebook.com/kpszsu)

У стрільбах будуть задіяні комплекси "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300

В Україні на 2019 рік заплановано проведення чотирьох навчань з бойовою стрільбою з зенітно-ракетних комплексів і зенітно-ракетних систем. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Facebook.

У міністерстві уточнили, що перші навчання за участю зенітних ракетних комплексів, у яких обстановка буде максимально наближена до бойової, відбудуться в лютому на полігоні "Ягорлик" в Херсонській області поблизу Криму.

У них будуть задіяні зенітно-ракетні комплекси "Бук-М1", ЗРС С-125, С-300 П/ПО/В1.

"Плануємо провести ще більш масштабні, ніж в минулому році, навчання. Йдеться про бойові стрільби зі зведеними зенітними ракетними полками "Бук-М1" і "С-300П", - повідомив начальник зенітних ракетних військ України Юрій Ставський.

Він додав, що дивізії викличуть в район виконання навчально-бойових завдань раптово, зі штатним озброєнням і військовою технікою.

У Міноборони наголошують, що такі навчання пов'язані з погрозами з боку Росії.

Нагадаємо, морські прикордонники у взаємодії з катерами Військово-морських сил Збройних сил України та іншими підрозділами ООС відпрацювали навчальні маневри в Азовському морі з відбиття ворожого нападу з моря.