Польща ввела власні санкції проти 50 російських олігархів і компаній
Польща ввела власні санкції проти Росії. Імена російських олігархів і бізнес-структур, у тому числі "Газпрому", назвав глава МВС Маріуш Камінський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.
Камінський підкреслив на прес-конференції, що польський санкційний список є доповненням до санкційного списку ЄС і стосується російських олігархів і організацій, що мають реальні інтереси в Польщі.
"У першому списку санкцій 50 пунктів. Там є імена російських олігархів і російських структур - підкреслюю, які ведуть реальний бізнес в нашій країні", - сказав глава МВС.
За його словами, в цей список входять такі впливові російські структури, як "Газпром", "до якого будуть застосовуватися санкції в рамках його діяльності у складі Europol Gaz, такі як Acron і російський олігарх В'ячеслав Кантор, якому належить близько 20% польської компанії "Азот".
"Там будуть всі структури, які імпортували російське вугілля і вугілля з Донбасу в Польщу. Олігархи, яким належать ці структури. Це такі компанії, як KTK Polska, такі як Suek Polska, які роками імпортують російське вугілля і вугілля з Донбасу " - сказав Камінський.
Він додав, що санкції також торкнуться впливових російських компаній, "таких як "Новатек" - газової компанії, такої як "ФосАгро" - російської компанії з виробництва добрив".
Міністр повідомив, що в цей список увійдуть також структури і олігархи, пов'язані з режимом Олександра Лукашенка. "Представником цього типу компаній в списку санкцій є компанія "Білойл", яка імпортує дизельне паливо і скраплений газ до Польщі", - сказав Камінський.
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