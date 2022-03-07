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Російська атака на аеропорт Вінниці: постраждали 10 цивільних і військових

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Вінниця, Понеділок 07 березня 2022 05:39
Російська атака на аеропорт Вінниці: постраждали 10 цивільних і військових Фото: російська атака на аеропорт Вінниці (mil.in.ua)
Автор: Артур Родивилов

За попередніми даними, в результаті авіаударів по Вінниці, 6 березня, постраждали 10 осіб. Серед них цивільні та військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Вінницької обласної військової адміністрації Сергія Борзова в Telegram.

"Одинадцятий день війни. Вінницю атакували з неба. У нас сьогодні 10 постраждалих. І військові, і цивільні. Це лише попередні дані", - повідомив він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в результаті ракетного удару по аеропорту у Вінниці загинула одна людина.

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