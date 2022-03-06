ru ua
Нд, 06 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

При ракетному ударі по аеропорту у Вінниці загинула одна особа

Новость на русском →
Вінниця, Неділя 06 березня 2022 15:59
При ракетному ударі по аеропорту у Вінниці загинула одна особа Фото: наслідки обстрілу аеропорту Вінниці (колаж РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Внаслідок ракетного удару по аеропорту у Вінниці загинула одна особа. Рятувальники дістали з-під завалів трьох уцілілих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що близько 13:35 поблизу села Гавришівка Вінницького району внаслідок ракетного обстрілу виникла пожежа на складі з ПММ на площі близько 1 000 квадратних метрів, частково зруйнована адмінбудівля.

"Станом на 14:35 з-під завалів деблоковано 4 особи, з них 1 особа загинула. Роботи продовжуються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше на ракетний удар відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія продовжує знищувати українську інфраструктуру.

Він також звернувся до західних країн, заявивши, що закрите небо над Україною є їхньою відповідальністю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінниця Війна Росії проти України
NEWS
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
Кабмін затвердив порядок збору та зберігання тіл загиблих окупантів
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати