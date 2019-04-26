Росіянку Бутіну засудили до 18 місяців в’язниці

Суд у Вашингтоні засудив до 18 місяців ув’язнення громадянку Росії Марію Бутіну за звинуваченням у тому, що вона винна в змові з метою просування інтересів Росії в США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Саме про такий термін просила сторона обвинувачення.

Буніна перебувала під вартою з моменту її арешту в липні 2018 року. Суд постановив зарахувати до її терміну ув’язнення той період, що вона провела під вартою.

Згідно з рішенням суду, відразу після завершення терміну ув’язнення Бутіну депортують до Росії.

Нагадаємо, 18 липня 2018 року Федеральний суд присяжних у Вашингтоні офіційно звинуватив росіянку Марію Бутіну у незаконній діяльності для лобіювання інтересів Російської Федерації та інфільтрації американських політичних організацій, її взяли під тимчасову варту.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство юстиції США затримало у Вашингтоні громадянку Росії, та висунуло звинувачення у змові з метою шпигунства на іноземну державу.

Марія Бутіна була затримана 15 липня 2018 року. Її звинувачують у спробах налагоджувати зв'язки у США та спробах проникнути до організацій, які мають вплив на американську політику.