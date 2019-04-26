Россиянку Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы

Суд в Вашингтоне приговорил к 18 месяцам заключения гражданку России Марию Бутину по обвинению в том, что она виновна в сговоре с целью продвижения интересов России в США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Именно о такой срок просила сторона обвинения.

Бунина находилась под стражей с момента ее ареста в июле 2018 года. Суд постановил причислить к ее сроку заключения тот период, что она провела под стражей.

Согласно решению суда, сразу после завершения срока заключения Бутину депортируют в Россию.

Напомним, 18 июля 2018 года Федеральный суд присяжных в Вашингтоне официально обвинил россиянку Марию Бутину в незаконной деятельности для лоббирования интересов Российской Федерации и инфильтрации американских политических организаций, ее взяли под временную стражу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство юстиции США задержало в Вашингтоне гражданку России, и выдвинуло обвинения в сговоре с целью шпионажа на другую страну.

Мария Бутина была задержана 15 июля 2018 года. Ее обвиняют в попытках налаживать зв'язки в США и попытках проникнуть к организациям, которые имеют влияние на американскую политику.