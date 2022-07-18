ЗСУ відбили ворожі штурми низки населених пунктів та Вуглегірської ТЕС, - Генштаб

ЗСУ успішно відбили штурми російських окупантів на Донецькому, Бахмутському напрямках, а також у районах населених пунктів Кам'янка, Новомихайлівка та Вугледар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

На Сіверському напрямку ворог періодично здійснює повітряну розвідку та артилерійські обстріли позицій українських військ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог намагається не допустити просування ЗСУ в бік державного кордону. Здійснював обстріли в районах міста Харкова та населених пунктів Дергачі, Печеніги, Прудянка, Руські Тишки, Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Рубіжного.

На Слов'янському напрямку противник обстріляв з артилерії райони населених пунктів Новомиколаївка, Дібрівне, Костянтинівка, Богородичне, Мазанівка, Курулька, Чепіль, Вірнопілля, Нова Дмитрівка та інших. Завдав авіаударів неподалік від Богородичного.

На Донецькому напрямку підрозділи противника здійснили обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Донецьке, Сіверське, Верхньокам'янське, Григорівка, Івано-Дар'ївка, Спірне та інших. Ворог намагається вести штурмові дії недалеко від Григорівки, бої тривають. Штурмові дії в районах населених пунктів Верхньокам'яне, Спірне та Серебрянка українські захисники успішно відбили.

На Бахмутському напрямку обстріли зафіксовані поблизу Берестового, Курдюмівки, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, Вершини, Травневого та території Вуглегірської ТЕС. Ворог вів штурмові дії в районах Новолуганського, Семигір'я та Вуглегірської ТЕС, успіху не мав, відійшов. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позиції українських військ з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, зокрема в районах населених пунктів Кам'янка, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Кам'янське, Малі Щербаки. Завдали авіаударів неподалік від Новоданилівки та Новоандріївки. Всі спроби ворожих штурмів у районах населених пунктів Кам'янка, Новомихайлівка та Вугледар українські воїни звели нанівець. Загарбники з втратами відійшли.

Противник залучив засоби радіоелектронної боротьби для придушення каналів супутникового зв'язку.

На Південнобузькому напрямку тривають обопільні обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаударів біля Потемкиного. Для виявлення змін у положенні ЗСУ та коригування вогню вів повітряну розвідку БПЛА.

Нагадаємо, вчора росіяни штурмували українські війська на Слов'янському та Бахмутському напрямках. Однак отримали відсіч і з втратами відступили.

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