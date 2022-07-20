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Тепер тільки за гроші. Окупанти повністю зупинили ексгумацію в Маріуполі

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Донецьк, Середа 20 липня 2022 11:40
Тепер тільки за гроші. Окупанти повністю зупинили ексгумацію в Маріуполі Фото: окупанти повністю зупинили ексгумацію в Маріуполі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська повністю зупинили ексгумацію тіл загиблих у Маріуполі. Тепер її роблять тільки за гроші.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера міста Петра Андрющенка.

"Ексгумація повністю зупинена. Тепер не соромлячись окупанти прямо кажуть, що ексгумація тільки за гроші. Все рішення проблем маріупольців мерзоти перетворюють на бізнес", - розповів він.

Андрющенко зазначив, що стихійні кладовища в місті продовжують зростати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Маріуполі окупанти проводять ексгумацію загиблих жителів і пропонують рідним провести поховання в смт Ялта за шалені гроші.

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