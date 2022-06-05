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На Лиманському напрямку війська РФ пішли в наступ і зазнали значних втрат

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Україна, Неділя 05 червня 2022 19:02
На Лиманському напрямку війська РФ пішли в наступ і зазнали значних втрат Фото: армія РФ (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

На Лиманському напрямку ворог не припиняє штурмувати українські позиції та населені пункти. Під час одного із таких наступів росіяни зазнали значних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На Лиманському напрямку, за підтримки артилерії, противник відновив наступ в районі населеного пункту Святогірськ, має значні втрати у живій силі, озброєнні і техніці. Веде штурмові дії у напрямку населеного пункту Старий Караван. Бойові дії тривають.

На Сєверодонецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи українських військ та об'єкти цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Сєверодонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Бахмутському напрямку підрозділи противника здійснювали обстріли районів населених пунктів Комишуваха, Миколаївка, Білогорівка, Покровське та Доломітне. Штурмову та армійську авіацію ворог застосував поблизу Бахмута та Берестового.

Окупанти вели штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Успіху не має, бойові дії тривають.

Нагадаємо, зранку росіяни завдали ракетного удару по Києву. Військові заявили, що окупанти випустили відразу декілька ракет з Каспійського моря, одну з них збили.

Військові заявили, що окупанти випустили відразу декілька ракет з Каспійського моря, одну з них збили.

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