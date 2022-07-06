Росіяни вдарили по Херсонській області з "Градів": є загиблий і поранений

Російські війська вранці обстріляли Херсонську область з "Градів". Під обстріл потрапили села Заградівка та Мала Шестерня. В результаті загинула людина, ще одна отримала травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Херсонської області .

"На світанку з реактивної системи залпового вогню "Град" російська армія завдала ударів по селу Заградівка. В результаті обстрілу одна людина загинула на місці, одна травмована. Пошкоджені і зруйновані будинки мирних жителів", - йдеться в повідомленні.

Також через обстріли постраждало село Мала Шестерня. Там окупанти "денафікували" склад агропідприємства і будинки місцевих жителів. В результаті обстрілу підприємства значні пошкодження отримали споруди і техніка.