Окупанти вдарили по педагогічному університету Харкова: є жертва

У ніч на 6 липня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Ракета влучила в центральний корпус місцевого університету. В результаті загинув 40-річний чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Харківської області .

"6 липня близько 1 години ночі військові країни-агресора обстріляли Київський район Харкова. В результаті обстрілу значного руйнування зазнала будівля вищої освіти. Загинув 40-річний сторож", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, вночі 6 липня окупанти завдали ракетних ударів по районах Харкова та області. В результаті обстрілу є руйнування і поранені, в тому числі діти.

Також мер Харкова заявив, що в місті досі небезпечно. Російські війська обстрілюють місто, як за розкладом, кілька разів на добу.

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