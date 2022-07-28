Росіяни вдарили по приватному сектору у Миколаєві

Росіяни вдарили по приватних будинках у Миколаєві, попередньо відомо про руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Миколаєва Олександра Сенкевича.
"Є влучання у приватний сектор. Пошкоджені житлові будинки. На місця виїхали рятувальники", - написав Сенкевич.
Він додав, що більше інформації про наслідки обстрілу повідомить згодом.
Поряд з цим, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив удар по приватному сектору в місті, додавши, що було також попадання в пункт видачі гумдопомоги.
"Удар по приватному сектору, в тому числі по пункту видачі гуманітарної допомоги. Це вже тенденція", - написав Кім.
Нагадаємо, сьогодні ввечері у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Вранці окупанти завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Миколаєва. Через обстріли постраждали заклади освіти та житлові будинки.