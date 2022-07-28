Россияне ударили по частному сектору в Николаеве

Россияне ударили по частным домам в Николаеве, предварительно известно о разрушениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.
"Есть попадание в частный сектор. Повреждены жилые дома. На места выехали спасатели", - написал Сенкевич.
Он добавил, что больше информации о последствиях обстрела сообщит позже.
Наряду с этим, глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил удар по частному сектору в городе, добавив, что было также попадание в пункт выдачи гумпомощи.
"Удар по частному сектору, в том числе по пункту выдачи гуманитарной помощи. Это уже тенденция", - написал Ким.
Напомним, сегодня вечером в Николаеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы.
Поутру оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Николаева. Из-за обстрелов пострадали учебные заведения и жилые дома.