Россияне ударили по частному сектору в Николаеве

"Есть попадание в частный сектор. Повреждены жилые дома. На места выехали спасатели", - написал Сенкевич.

Он добавил, что больше информации о последствиях обстрела сообщит позже.

Наряду с этим, глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил удар по частному сектору в городе, добавив, что было также попадание в пункт выдачи гумпомощи.

"Удар по частному сектору, в том числе по пункту выдачи гуманитарной помощи. Это уже тенденция", - написал Ким.