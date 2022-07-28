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Россияне ударили по частному сектору в Николаеве

Фото: россияне ударили по частному сектору в Николаеве (tm/dsns.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне ударили по частным домам в Николаеве, предварительно известно о разрушениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

"Есть попадание в частный сектор. Повреждены жилые дома. На места выехали спасатели", - написал Сенкевич.

Он добавил, что больше информации о последствиях обстрела сообщит позже.

Наряду с этим, глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил удар по частному сектору в городе, добавив, что было также попадание в пункт выдачи гумпомощи.

"Удар по частному сектору, в том числе по пункту выдачи гуманитарной помощи. Это уже тенденция", - написал Ким.

Напомним, сегодня вечером в Николаеве во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Поутру оккупанты нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Николаева. Из-за обстрелов пострадали учебные заведения и жилые дома.

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Николаев