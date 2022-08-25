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Росіяни створили на окупованих територіях понад 20 фільтраційних таборів, - Reuters

Фото: росіяни створили на окупованих територіях 21 фільтраційний табір (ssu.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Росіяни створили на окупованих територіях 21 фільтраційний табір, в яких утримують і допитують військовополонених і цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Такі дані опубліковані в новому спільному звіті вчених Єльського університету і Держдепартаменту США. При формуванні звіту використовувалися комерційні супутникові знімки та інформація з відкритих джерел. Ретельний аналіз даних допоміг з високим ступенем достовірності ідентифікувати 21 фільтраційний табір, які раніше служили школами, ринками і в'язницями.

Дослідники перевірили кожен з 21 таборів принаймні з п'яти незалежних джерел і вважають, що принаймні ще сім місць є частиною системи фільтрації і можуть бути включені до цього списку пізніше.

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадської охорони здоров'я, яка підготувала звіт, є партнером фінансованої Держдепартаментом США обсерваторії конфліктів, створеної в травні для збору та аналізу доказів військових злочинів, скоєних Росією в Україні.

За словами віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук, на тимчасово окупованих Росією територіях так звану фільтрацію не проходить близько 30% місцевого населення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація створила не менше 18 фільтраційних таборів, через які проходять жителі окупованих територій.

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