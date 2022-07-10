На захоплених територіях фільтрацію не проходять 30% людей: що їх чекає далі

На захоплених Росією території так звану фільтрацію не проходить близько 30% місцевого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра з питань реінтеграції Ірини Верещук на телемарафоні.

"А потім, якщо вони не проходять фільтрацію, їх повертають в колонії або в СІЗО разом з іншими військовополоненими. На скільки ми знаємо по опитуванню людей, які були депортовані і повернулися, це третина. І переважно це чоловіки", - зазначила вона.

За її словами, людей на захоплених територіях окупанти забирають "на підвали".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Російська Федерація створила не менше 18 фільтраційних таборів, через які проходять жителі окупованих територій.

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