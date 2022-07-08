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Росія створила не менше 18 фільтраційних таборів для утримання українців, - NYT

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Москва, П'ятниця 08 липня 2022 23:38
Росія створила не менше 18 фільтраційних таборів для утримання українців, - NYT Фото: Росія створила не менше 18 фільтраційних таборів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сполучені Штати виявили не менше 18 таборів, створених для затримання і депортації українців до Росії. Частина з них була створена ще до вторгнення військ РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Фільтраційні табори створені в школах, спортивних центрах і культурних установах в нещодавно захоплених армією РФ районах України. Виявлено не менше 18 місць фільтрації по обидва боки українсько-російського кордону.

Після фільтраційних таборів українців відправляють в міста по всій Росії - часто, за свідченнями, в регіони поблизу Китаю або Японії. В утримуваних в таборах українців конфісковували українські паспорти й спонукали подати заяву на отримання російського громадянства.

Нагадаємо, згідно з російськими даними, на територію РФ було депортовано майже 2 млн громадян України.

Також окупанти зменшили гуманітарну допомогу маріупольцям, щоб змусити їх йти на роботу в комунальну сферу.

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