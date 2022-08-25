Россияне создали на оккупированных территориях более 20 фильтрационных лагерей, - Reuters

Россияне создали на оккупированных территориях 21 фильтрационный лагерь, в которых удерживают и допрашивают военнопленных и гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Такие данные опубликованы в новом совместном отчете ученых Йельского университета и Госдепартамента США. При формировании отчета использовались коммерческие спутниковые снимки и информация из открытых источников. Тщательный анализ данных помог с высокой степенью достоверности идентифицировать 21 фильтрационный лагерь, которые ранее служили школами, рынками и тюрьмами.

Исследователи проверили каждый из 21 лагеря как минимум по пяти независимым источникам и полагают, что по крайней мере еще семь мест являются частью системы фильтрации и могут быть включены в этот список позже.

Лаборатория гуманитарных исследований Йельской школы общественного здравоохранения, подготовившая отчет, является партнером финансируемой Госдепартаментом США Обсерватории конфликтов, созданной в мае для сбора и анализа доказательств военных преступлений, совершенных Россией в Украине.