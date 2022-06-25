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Через повідомлення у соцмережах була зірвана спецоперація ЗСУ у Сєвєродонецьку, - Маляр

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Україна, Субота 25 червня 2022 12:35
Через повідомлення у соцмережах була зірвана спецоперація ЗСУ у Сєвєродонецьку, - Маляр Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники не змогли завершити спецоперацію у Сєвєродонецьку через повідомлення у соцмережах. Українців закликали не оголошувати деталі військових завдань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони Ганну Маляр у Facebook.

За її словами, під час здійснення військових операцій паралельно організовуються декілька задач. Їх виконання повинно проходити таємно в умовах непублічності. Повідомляти про успіхи чи невдачі на фронті можна лише після офіційних заяв Генштабу ЗСУ чи Міноборони.

"Публічна демонстрація цивільними особами обізнаності щодо ходу військових операцій та повідомлення про це у соцмережах до офіційних заяв Генштабу почасти зриває військові операції - як це було вчора і позавчора щодо Сєвєродонецька. Коли просто не дали ЗСУ доробити заплановане", - заявила Маляр.

Вона закликала українців не розголошувати військові плани у соціальних мережах.

Нагадаємо, що ситуація у Луганській області вкрай складна. Нещодавно окупанти захопили два населені пункти.

Крім того, за даними Генштабу, російські війська зосередили основні зусилля на взятті Сєвєродонецька та планують оточити ЗСУ в районі Лисичанська.

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Міністерство оборони України Сєвєродонецьк
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