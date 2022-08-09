Росіяни сьогодні обстрілювали Сумську область з артилерії і мінометів, є поранені

За його словами, росіяни за допомогою мінометів обстрілювали території Шалигінської, Білопільської, Миропільської та Путивльської громад. В результаті атаки по Білопільській громаді дві людини були поранені, зараз вони знаходяться в лікарні.

Водночас у Новослобідській громаді було зафіксовано близько 15 "прильотів" з артилерії.

Живицький додав, що Хотинську та Середино-Будську громади росіяни обстрілювали з кулеметів.