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Росіяни сьогодні обстрілювали Сумську область з артилерії і мінометів, є поранені

Ілюстративне фото: росіяни сьогодні обстрілювали Сумську область з артилерії та мінометів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У вівторок, 9 серпня, російські війська обстріляли сім громад Сумської області. В результаті атак постраждали дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

За його словами, росіяни за допомогою мінометів обстрілювали території Шалигінської, Білопільської, Миропільської та Путивльської громад. В результаті атаки по Білопільській громаді дві людини були поранені, зараз вони знаходяться в лікарні.

Водночас у Новослобідській громаді було зафіксовано близько 15 "прильотів" з артилерії.

Живицький додав, що Хотинську та Середино-Будську громади росіяни обстрілювали з кулеметів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що існує ймовірність артилерійського обстрілу Нікополя з боку російських окупантів.

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Сумская областьВійна Росії проти України