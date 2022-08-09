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Россияне сегодня обстреливали Сумскую область из артиллерии и минометов, есть раненые

Иллюстративное фото: россияне сегодня обстреливали Сумскую область из артиллерии и минометов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во вторник, 9 августа, российские войска обстреляли семь громад Сумской области. В результате атак пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, россияне при помощи минометов обстреливали территории Шалыгинской, Белопольской, Миропольской и Путивльской громад. В результате атаки по Белопольской громаде два человека были ранены, сейчас они находятся в больнице.

В то же время в Новослободской громаде было зафиксировано около 15 "прилетов" из артиллерии.

Живицкий добавил, что Хотинскую и Середино-Будскую громады россияне обстреливали из пулеметов.

Напомним, ранее стало известно, что существует вероятность артиллерийского обстрела Никополя со стороны российских оккупантов.

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