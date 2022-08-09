Россияне сегодня обстреливали Сумскую область из артиллерии и минометов, есть раненые

По его словам, россияне при помощи минометов обстреливали территории Шалыгинской, Белопольской, Миропольской и Путивльской громад. В результате атаки по Белопольской громаде два человека были ранены, сейчас они находятся в больнице.

В то же время в Новослободской громаде было зафиксировано около 15 "прилетов" из артиллерии.

Живицкий добавил, что Хотинскую и Середино-Будскую громады россияне обстреливали из пулеметов.