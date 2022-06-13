Росіяни зруйнували всі мости до Сєвєродонецька, доїхати вже неможливо, - Гайдай

Російські війська зруйнували всі мости, по яких можна було доїхати до Сєвєродонецька (Луганська область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника луганської обласної Військової адміністрації Сергія Гайдая.

За його словами, російська пропаганда заявила про повний контроль над Сєвєродонецьком, але це не так.

"Частина міста все одно контролюється українськими захисниками. Якби вони повністю контролювали місто, у них би не гинули солдати. Але зруйнували всі мости, доїхати і довезти щось вже на сьогодні повністю неможливо. Евакуація неможлива. І дуже потужно вже обстрілюють Лисичанськ", - зазначив Гайдай.