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Россияне разрушили все мосты в Северодонецк, доехать уже невозможно, - Гайдай

Фото: начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Артем Горовенко

Российские войска разрушили все мосты, по которым можно было доехать в Северодонецк (Луганская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая.

По его словам, российская пропаганда заявила о полном контроле над Северодонецком, но это не так.

"Часть города все равно контролируется украинскими защитниками. Если бы они полностью контролировали город, у них бы не гибли солдаты. Но разрушили все мосты, доехать и довезти что-то уже на сегодня полностью невозможно. Эвакуация невозможна. И очень мощно уже обстреливают Лисичанск", - отметил Гайдай.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории северодонецкого завода "Азот", который контролируют украинские войска, находятся около 500 мирных жителей, в том числе 40 детей.

Также Гайдай заявлял, что противник часами ведет обстрелы по "Азоту".

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ЛуганскСеверодонецк