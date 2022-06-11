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Російські війська годинами обстрілюють "Азот", там потужна пожежа, - Гайдай

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Сєвєродонецьк, Субота 11 червня 2022 22:00
Російські війська годинами обстрілюють "Азот", там потужна пожежа, - Гайдай Фото: начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Артем Горовенко

Російські війська годинами обстрілюють завод "Азот" в Сєвєродонецьку, в результаті чого там триває масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

За його словами, противник потужно обстрілює територію заводу "Азот" важким калібром.

"Там масло витекло з радіаторів, десятки тонн, дуже потужна пожежа", - додав Гайдай.

Нагадаємо, раніше він розповів, що українські сили перемагають у вуличних боях за Сєвєродонецьк, але доводиться відходити, оскільки противник з артилерії буквально "розбирає" місто.

Крім того, за його словами, в Сіверському Дінці стало менше води, і російські війська можуть знову спробувати форсувати його з виходом на новий плацдарм у Білогорівці.

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Сєвєродонецьк Війна Росії проти України
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