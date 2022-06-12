На "Азоті" в Сєвєродонецьку близько 500 мирних жителів, там десятки дітей, - Гайдай

На сьогодні на території заводу "Азот" у Сєвєродонецьку залишаються близько 500 мирних жителів, у тому числі десятки дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая.