Росіяни проводять "перепис населення" у Маріуполі, - ГУР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

"Під час процедури у людей вимагають документи, що засвідчують особу, а також проходження процедури дактилоскопії (фіксація відбитків пальців)", - розповідають у ГУР.

При цьому росіяни забороняють місцевим жителям виїжджати з Маріуполя. У місті постійно працюють кілька знімальних груп російських телеканалів, які хочуть показати "мирне життя".