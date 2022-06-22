Окупанти виводять війська та техніку з Маріуполя: мерія назвала причину
Російські військові почали вивозити техніку з тимчасово окупованого Маріуполя. Колони рухаються в напрямку Бердянськ-Пологи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.
За словами Андрющенка, окупанти демонтували стаціонарні блок-пости в місті й залишили лише контрольні пункти.
"Зміна тактики пов’язана з виводом більшості військового залишку окупантів з міста на інші ділянки фронту. Банальна нестача ресурсу. Зокрема, другий день поспіль великі колони техніки залишають Маріуполь та маріупольський район в напрям Бердянськ-Пологи", - пише Андрющенко.
Як відзначив радник міського голови Маріуполя, настрій серед окупантів далекий від того, що описує пропаганда. Російські військові не мають бажання продовжувати воювати, а розмов про здачу в полон - більшають.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вчора, 21 червня, на території "Азовсталі" пролунав вибух. Виявилося, що російські сапери проводили розмінування території заводу. Внаслідок вибуху загинули декілька російських військових.
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