На півдні ЗСУ знищили понад 100 окупантів, командний пункт і військові склади Росії

Збройні сили України на півдні ліквідували понад 100 російських окупантів, командний пункт і кілька російських складів з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Авіація ЗСУ завдала чотири удари по скупченню живої сили і техніці ворога Снігурівському та Бериславському районах.

Українські захисники за добу знищили:

Опорний пункт та укріплені підземні укриття ворожих підрозділів у Херсонській та Миколаївській областях;

Пункт управління батальйонної тактичної групи 34-ї окремої мотострілецької бригади окупантів у Брускинському;

105 окупантів;

7 танків Т - 62 і Т-72;

гаубиця "Мста-Б";

2 САУ;

17 одиниць броньованої техніки;

2 склади з боєприпасами.

"Результати вогневого контролю основних транспортних шляхів на окупованих територіях свідчать, що рух по залізничному мосту через річку Дніпро Неможливий", - йдеться в повідомленні.

Корабельна угруповання ворожого флоту зменшилася до 6 одиниць - частина переміщена в Новоросійськ, напоготові до дій знаходяться 2 ракетних і 2 великих десантних кораблів. Загроза ракетних ударів зберігається.

Нагадаємо, за даними ISW, загарбники зміцнюють позиції в очікуванні контрнаступу ЗСУ на запорізькому та Херсонському напрямках.

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