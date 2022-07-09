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Росіяни продовжують обстрілювати Донецьку область: є загиблі і поранені

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Донецька область, Субота 09 липня 2022 20:42
Росіяни продовжують обстрілювати Донецьку область: є загиблі і поранені Фото: Павло Кириленко, голова Донецької ОВА (facebook.com/pavlokyrylenko donoda)
Автор: Іван Носальський

У суботу, 9 липня, росіяни завдали ряд обстрілів по Донецькій області. Три мирних жителя загинули в результаті атак окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

За його словами, від обстрілів окупантів у Мар'їнці загинула одна людина. У Костянтинівці - один загиблий і троє поранених в результаті п'яти "прильотів" по житлових масивах.

Також один загиблий та один поранений у селі Переїзне Званівської громади. У Світлодарській громаді ще чотири людини постраждали від атак росіян.

Кириленко додав, що уточнюється інформація про жертви в результаті атаки загарбників по Авдіївці, там зафіксували понад 10 обстрілів.

Росіяни продовжують обстрілювати Донецьку область: є загиблі і пораненіРосіяни продовжують обстрілювати Донецьку область: є загиблі і пораненіОбстріли Донецької області (pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що за минулу добу в Донецькій області через ворожі атаки п'ятеро людей загинули, а ще 8 поранені.

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Донецька область Війна Росії проти України
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