Росіяни продовжують обстрілювати Донецьку область: є загиблі і поранені
У суботу, 9 липня, росіяни завдали ряд обстрілів по Донецькій області. Три мирних жителя загинули в результаті атак окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
За його словами, від обстрілів окупантів у Мар'їнці загинула одна людина. У Костянтинівці - один загиблий і троє поранених в результаті п'яти "прильотів" по житлових масивах.
Також один загиблий та один поранений у селі Переїзне Званівської громади. У Світлодарській громаді ще чотири людини постраждали від атак росіян.
Кириленко додав, що уточнюється інформація про жертви в результаті атаки загарбників по Авдіївці, там зафіксували понад 10 обстрілів.
Обстріли Донецької області (pavlokyrylenko_donoda)
Нагадаємо, раніше стало відомо, що за минулу добу в Донецькій області через ворожі атаки п'ятеро людей загинули, а ще 8 поранені.
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