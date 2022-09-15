Росіяни поцілили ракетами по Кіровоградській області: стали відомі наслідки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Андрія Райковича.

Як повідомлялось, російські окупаційні війська завдали ще одного ракетного удару по Кривому Рогу 15 вересня. Вдруге за день і третій - за два останні дні.

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