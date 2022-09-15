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Росіяни поцілили ракетами по Кіровоградській області: стали відомі наслідки

Фото: РФ вдарила двома ракетами по Петровській громаді Кіровоградської області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росія вдарила ракетами по Кіровоградській області 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Андрія Райковича.

"На території Петрівської громади зафіксовано прильоти ворожих ракет. Агресор намагається варварськи нищити інфраструктурні об’єкти. Одну ракету збито ППО", - написав він.

Як повідомлялось, російські окупаційні війська завдали ще одного ракетного удару по Кривому Рогу 15 вересня. Вдруге за день і третій - за два останні дні.

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